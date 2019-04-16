СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-16T10:55:28+03:00

В городе Радужный родители развивают проекты по обустройству детского сада. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры

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Детский сад №9 «Черепашка» посетила в Радужном губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в город.

Как отметили в пресс-службе правительства ХМАО-Югры, в детском саду 12 отдельных групповых помещений, спальни, раздевалки, санузел для каждой группы и другие необходимые детям помещения.

Родители презентовали губернатору инициативный проект родителей «Первая ступенька в мир спорта», который был разработан в сентябре 2018 года.

Всего на реализацию задуманного было затрачено чуть больше 1,5 миллиона рублей, включая средства муниципального бюджета, средства родителей и спонсорскую помощь.

Это позволило отремонтировать спортивный зал, обеспечить безбарьерную среду для занятия физической культурой детей с ограниченными возможностями здоровья, расширить спектр дополнительных образовательных услуг.

Родительская общественность в феврале 2019 года также приняла решение о реализации нового проекта по обустройству соляной комнаты.

Теперь перед собой родители поставили еще одну амбициозную задачу – облагородить прилегающую к детскому саду территорию. Так, в частности, планируется создать четыре возрастные спортивные площадки, оснащенные современными игровыми моделями, теневыми беседками, безопасным покрытием и прочим необходимым для детей оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU