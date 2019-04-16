СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-16T10:44:00+03:00

Пенсионерка из Югорска при попытках купить двигатель зятю попалась на уловки мошенников. Фото с сайта pixabay.com

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В дежурную часть полиции Югорска поступило заявление от местной жительницы, которая в результате действий мошенников лишилась 7 тысяч 800 рублей.

Пенсионерка решила купить зятю двигатель на автомобиль на одном из сайтов. Найдя контактный номер продавца, женщина позвонила в интернет-магазин.

Менеджер отправил на электронную почту заявительницы реквизиты, на которые в последующем необходимо было перечислить деньги за покупку двигателя на автомобиль. Также в ходе разговора мужчина сказал, что прежде чем он отправит товар, стоимость которого составляет 36 900 рублей, необходимо произвести предоплату в сумме 7800 рублей.

После получения предоплаты менеджер на связь не выходил и в настоящее время двигатель так и не пришел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU