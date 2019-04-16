Пенсионерка из Югорска при попытках купить двигатель зятю попалась на уловки мошенников
В дежурную часть полиции Югорска поступило заявление от местной жительницы, которая в результате действий мошенников лишилась 7 тысяч 800 рублей.
Пенсионерка решила купить зятю двигатель на автомобиль на одном из сайтов. Найдя контактный номер продавца, женщина позвонила в интернет-магазин.
Менеджер отправил на электронную почту заявительницы реквизиты, на которые в последующем необходимо было перечислить деньги за покупку двигателя на автомобиль. Также в ходе разговора мужчина сказал, что прежде чем он отправит товар, стоимость которого составляет 36 900 рублей, необходимо произвести предоплату в сумме 7800 рублей.
После получения предоплаты менеджер на связь не выходил и в настоящее время двигатель так и не пришел.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU