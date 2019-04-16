В Мегионе вор оставил домофон без кабеля

СЕГОДНЯ 09:58 2019-04-16T09:58:46+03:00

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Сто метров кабеля присвоил житель Мегиона. Кража не сошла ему с рук.

- В Мегионе сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Подозреваемый из подъезда дома по улице Первомайская похитил 100 метров кабеля от домофона стоимостью 10 000 рублей. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за наркотики и неоднократно к административной ответственности. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 57 преступлений, раскрыто 40, из них: четыре грабежа, семь краж и семь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU