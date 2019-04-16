2019-04-16T09:54:34+03:00
Общество

Югра передала Тюмени эстафету всероссийского театрального марафона

У соседей уже состоялись первые спектакли
Алена Кульмухаметова
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Югра передала Тюмени эстафету всероссийского театрального марафона. Фото с сайта 2019.culture.ruЮгра передала Тюмени эстафету всероссийского театрального марафона. Фото с сайта 2019.culture.ru
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Торжественная церемония передачи эстафеты Тюменской области от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошла 12 апреля 2019 года в Тюменском драматическом театре.

Напомним, символ марафона представляет собой изящную статуэтку с изображением древнегреческого амфитеатра, на котором выгравированы гербы всех субъектов страны.

Этот символ первый заместитель директора департамента культуры Югры Ирина Кибкало вручила директору департамента культуры Тюменской области Елене Майер.

Напомним, Ханты-Мансийский автономный округ принял театральную эстафету от Ямало-Ненецкого автономного округа. Югорчане в рамках эстафеты привезли зрителям Тюмени два спектакля государственного театра обско-угорских народов «Солнце». Это единственный в России профессиональный театр коренных малочисленных народов Севера, номинант на главную театральную премию страны «Золотая маска».

14 апреля 2019 года жители города Тюмени увидели спектакль «Последнее пришествие», а 15 апреля – «Елена Премудрая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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