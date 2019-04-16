2019-04-16T10:01:45+03:00
Общество

В Нижневартовском районе на Оби взрывают лёд

Жителей просят сохранять спокойствие во время проведения работ
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовском районе на Оби взорвут лёд. Фото ГУ МЧС по НСОВ Нижневартовском районе на Оби взорвут лёд. Фото ГУ МЧС по НСО
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Противопаводковые мероприятия продолжаются в Ханты-Мансийском автономном округе. Ранее спасатели взрывали лёд на Иртыши, чтобы пропустить ледоход, теперь работы ведутся на Оби.

Взрывные работы по разрушению и ослаблению льда спасатели учреждения «Центроспас-Югория» будут проводить до 24 апреля 2019 года на водоемах Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщили в ведомстве, 17 апреля взрывные работы пройдут на реке Обь в районе населенных пунктов деревни Соснино, села Былино Нижневартовского района

Сотрудники «Центроспас-Югория» просят сохранять спокойствие во время проведения работ Нижневартовского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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