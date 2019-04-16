2019-04-16T09:25:22+03:00
Происшествия

Рецидивист из Урая на стройке «обзавёлся» инструментами

Воспользоваться ими ему не пришлось
Алена Кульмухаметова
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Рецидивист из Урая на стройке «обзавёлся» инструментами. Фото с сайта pixabay.comРецидивист из Урая на стройке «обзавёлся» инструментами. Фото с сайта pixabay.com
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Уголовное прошлое не отпустило жителя Урая. Необходимые инструменты он решил не покупать, а украсть, но снова был задержан.

- Сотрудниками полиции города Урая установлен подозреваемый в краже. Известно, что 36-летний мужчина, находясь на строящемся объекте, расположенном по улице Ленина, похитил бензопилу, перфоратор, электрический термос и болгарку. Ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что воспользоваться похищенным мужчине не удалось. Оно было изъято и передано владельцу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто две ранее зарегистрированные кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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