Призывники из Ханты-Мансийска будут служить во всех военных округах России

СЕГОДНЯ 08:19 2019-04-16T08:19:23+03:00

Молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет вправе пройти повторное медицинское освидетельствование для определения годности

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Повестки на военную службу получили свыше 400 молодых людей призывного возраста из Ханты-Мансийска. Некоторые молодые люди проявили гражданскую сознательность и сами явились в пункт призыва, не дожидаясь официального извещения. Место жительства 16 молодых людей установить не удалось.

Служить хантымансийцам предстоит во всех военных округах, а также на Северном флоте. Большинство призывников будут направлены для прохождения службы в сухопутные войска, а одному жителю города выпадет честь пополнить «Президентский полк». Как и в прошлые годы, на сборном пункте автономного округа, призывники будут обеспечены трехразовым питание, вещами первой необходимости, а также банковскими картами и сим-картами с льготными тарифами.

Как рассказал представитель военкомата, с нынешнего года в законодательные произошли изменения, связанные с зачислением в ряды вооруженных сил граждан, которые раньше были освобождены по состоянию здоровья. Теперь молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет вправе пройти повторное медицинское освидетельствование для определения годности. Такое новшество является особенно актуальным для тех, кто успел поправить здоровье и излечиться от имеющихся заболеваний. Завершится весенняя призывная кампания 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU