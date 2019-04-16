СЕГОДНЯ 07:52 2019-04-16T07:52:03+03:00

За минувшие сутки в Югре в двух ДТП пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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В Нижневартовске водитель отечественной легковушки сбил велосипедиста. Мужчина получил травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, около 19:10 в городе Нижневартовск водитель, управляя автомобилем «ВАЗ» при проезде перекрёстка через перекресток сбил 49-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия, велосипедист получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы. Задержано 11 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 1 – за повторное управление с признаками опьянения. 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU