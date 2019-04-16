СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-16T09:12:49+03:00

В Сургуте рейдеры захватили гаражный кооператив. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Накануне в Сургуте задержаны двое участников потребительского лодочного гаражного кооператива «Нептун». Один из задержанных является начальником линейного пункта полиции в речном порту города Сургут.

Как сообщает следственный комитет Югры, мужчины подозреваются в фальсификации решения общего собрания участников хозяйственного общества и мошенничестве, совершенном организованной группой.

Для рейдерского захвата лодочного гаражного кооператива «Нептун» подозреваемые внесли в протокол собрания членов кооператива заведомо ложные сведения об избрании нового председателя кооператива, количестве голосовавших, кворуме и результатах голосования. После этого, ложные документы были представлены в налоговую службу, на основании которых в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения и один из подозреваемых получил право действовать от имени ПЛГК «Нептун».

По данным следствия, захватив управление кооперативом, подозреваемые похитили в свою пользу и в пользу третьих лиц 40 гаражей, которые были незаконно приватизированы.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Ход расследования уголовного дела руководством следственного управления поставлен на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU