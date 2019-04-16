Погода в Югре 16 апреля: снег, метель и сильный ветер
Во вторник 16 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами гололедные явления, при усилении ветра метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 - 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,-4 градусов, в северных районах -7,-12 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,-3 градусов.
В Сургуте облачно и мокрый снег. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -2, 0 градусов.
В Нижневартовске облачно и снег. Ветер юго-западный, северо-западный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -2 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU