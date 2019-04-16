2019-04-16T06:46:07+03:00
Общество

Погода в Югре 16 апреля: снег, метель и сильный ветер

В округе преимущественно минусовая температура
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 16 апреля: снег, метель и сильный ветер. Фото с сайта pixabay.comПогода в Югре 16 апреля: снег, метель и сильный ветер. Фото с сайта pixabay.com
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Во вторник 16 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Местами гололедные явления, при усилении ветра метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 - 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1,-4 градусов, в северных районах -7,-12 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,-3 градусов.

В Сургуте облачно и мокрый снег. Ветер северо-западный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха: -2, 0 градусов.

В Нижневартовске облачно и снег. Ветер юго-западный, северо-западный 2-11 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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