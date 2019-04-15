В Ханты-Мансийске задержан пьяный водитель
Лишение прав не стало наукой для молодого жителя окружной столицы Югры и он вновь сел пьяным за руль автомобиля.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, дознавателями полиции возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ханты-Мансийска. Будучи лишенный прав на управление транспортным средством, водитель вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 100 преступлений, раскрыто 64, из них: поджог, мошенничество, два грабежа, 15 краж и девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU