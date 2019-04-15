Условный срок получил вартовчанин за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 15:45 2019-04-15T15:45:13+03:00

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Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта наркотиков, совершенном в крупном размере.

Согласно материалам дела, в феврале 2019 года злоумышленник через тайник для личного употребления купил синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Данный наркотик он хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции.

Суд назначил наказание виновному в виде лишения свободы сроком на три года три месяца, условно, с испытательным сроком три года - сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU