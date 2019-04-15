Условный срок получил вартовчанин за хранение наркотиков
Он купил запрещенные вещества для личного употребления
Условный срок получил вартовчанин за хранение наркотиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 36-летнего жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта наркотиков, совершенном в крупном размере.
Согласно материалам дела, в феврале 2019 года злоумышленник через тайник для личного употребления купил синтетическое наркотическое средство в крупном размере. Данный наркотик он хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции.
Суд назначил наказание виновному в виде лишения свободы сроком на три года три месяца, условно, с испытательным сроком три года - сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU