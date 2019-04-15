Родители будут контролировать реконструкцию гимназии в Лангепасе

СЕГОДНЯ 15:26 2019-04-15T15:26:42+03:00

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В Лангепасе началась реконструкция гимназии № 6. Строители обещают менее чем за полтора года практически построить новое помещение.

Контролировать ход работ вместе с администрацией будет родительская общественность.

В гимназии должны заменить кровлю, все инженерные коммуникации, утеплить фасад, все окна и двери, перепланировать помещения внутри так, чтобы они соответствовали современным санитарным требованиям. Также здесь установят лифт для маломобильных учеников. Установка лифта создает условия для того, чтобы сделать гимназию в будущем базовой площадкой для обучения лангепасских детей с данным видом заболеваний. Преобразится и дворовая территория. Её озеленят, установят современное освещение и три спортивные площадки.

Отдельным направлением в процессе реконструкции станет комплектация учреждения современным оборудованием. На его закупку предусмотрены средства в размере 50 миллионов рублей. Всего же на капитальный ремонт шестой гимназии планируется потратить порядка 152 миллионов. Окончание работ по плану – 1 июля 2020 года. Все это время гимназисты будут учиться в школе № 3.

- Нам важно, чтобы родительская общественность была активным участником этого процесса. Также необходимо создать оптимальные условия в этой ситуации как педагогам и ученикам гимназии, так и принимающей их стороне – средней школе № 3, - отметил окружной депутат Андрей Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU