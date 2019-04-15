Житель Ханты-Мансийска сказал пароль и лишился четверти миллиона рублей
Лже-сотрудники банка лишили денег сразу двух жителей Ханты-Мансийска. Доверчивые югорчане назвали им все данные карты и пароли.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности банка, под предлогом приостановления несанкционированной операции по переводу денег с банковской карты убедили 46-летнего мужчину сообщить номер банковской карты и СМС-код, пришедший ему на телефон. В результате со счета мужчины были списаны более 250 000 рублей.
Таким же способом более 20 000 рублей отдала «лже-банкирам» 80-летняя жительница окружной столицы. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU