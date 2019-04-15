Нижневартовск присоединится к Всероссийской акции «БиблиоНочь – 2019»

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-15T14:52:32+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Центральной городской библиотеки Нижневартовска пройдут открытые чтения, театральные постановки, интеллектуальные викторины, выставки, мастер-классы и встречи с писателями. Так город намерен поддержать Всероссийскую акцию «БиблиоНочь – 2019».

По данным организаторов, она состоится 20 апреля с18 до 22 часов в Центральной городской библиотеке им. М.К. Анисимковой.

Отметим, что «БиблиоНочь» появилась в России с 2012 года и с каждым годом приобретает все большую популярность. В этом году официальная тема акции — «Весь мир — театр». Библиотеки по всей стране проведут поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями.

В поддержку акции в социальных сетях пройдет масштабный литературный флешмоб. 12 апреля его запустили известные деятели искусства — Равшана Куркова, Александр Паль, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Павел Деревянко и многие другие. Чтобы присоединиться к эстафете, необходимо прочитать на камеру небольшой отрывок любимого стихотворения, пьесы, романа или другого произведения, выложить видео (не дольше 1 минуты) на свою страничку с хэштегами #ЧитайЗаМной и #Библионочь2019 и передать эстафету друзьям и подписчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU