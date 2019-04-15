Вместо онлайн кредита житель Нижневартовска отдал собственные деньги
Желание взять кредит без похода в банк дорого обошлось жителю Нижневартовска. Мужчина попался на уловки мошенников.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 32-летний вартовчанин нашел в Интернете объявление о том, что один из банков предлагает услуги по онлайн кредитованию. Мужчина оставил свою заявку и стал ждать ответа. Вскоре его запрос одобрили и сообщили, что для оформления услуг по получению денег необходимо оплатить страховку и работу курьера в размере 107 тысяч рублей.
Вартовчанин перевел нужную сумму и стал ждать поступления денег на свой счет. Однако по истечению нескольких часов на связь с ним так никто и не вышел, сайт банка оказался заблокирован. Мужчина обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU