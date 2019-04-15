Жители Урая пожаловались губернатору на дороги и мусор

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-15T14:32:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Мусор, плохой вывоз снега, разбитые дороги, нехватка мест в детских садах и школах беспокоит жителей города Урай. Свои обращения они направили к губернатору Югры Наталье Комаровой входе онлайн-трансляции в инстаграм-аккаунте.

- От горожан поступает очень много обращений, касающихся состояния и содержания дорог, внутридворовых территорий. Таких вопросов из Урая больше, чем из любого другого муниципалитета. На сегодняшний день мы фиксируем обращения граждан в части уборки снега, мусора в микрорайонах, кварталах. Люди не удовлетворены состоянием дел. Что не так?, – обратилась к главе города Анатолию Иванову Наталья Комарова.

Глава сказал, что в этом направлении местным властям необходимо вовремя организовать работу и контролировать исполнение. Кроме того, руководитель муниципалитета сообщил, что лишь 20 процентов учеников обучаются во вторую смену. В 2017 году этот показатель составлял 24,5 процента.

- Проблема не в том, что детям было отказано в приеме в первый класс. Проблема в том, что им было отказано в приеме по месту проживания. Дети были направлены в другие школы, но это оказалось неудобно людям, – констатировал он.

Напомним, традиционно в начале года главы муниципальных образований округа отчитываются перед губернатором Югры об итогах социально-экономического развития возглавляемых ими территорий, основных проблемах и мерах, принимаемых для их решения. В частности, о реализации приоритетных проектов и ключевых программ, направленных на повышение качества жизни югорчан.

ИСТОЧНИК KP.RU