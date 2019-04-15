«Сотрудник» Пенсионного фонда обчистил счёт пенсионера из Нижневартовска

СЕГОДНЯ 13:59 2019-04-15T14:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилой житель Нижневартовска поверил мошеннику, представившемуся сотрудником пенсионного фонда, и перевёл ему 150 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, накануне неизвестные позвонили 68-летнему вартовчанину и, представившись сотрудником пенсионного фонда России, сообщили, что ранее в пенсионном фонде были выявлены мошеннические действия и теперь всем пострадавшим положена компенсация в размере 450 тысяч рублей. Для убеждения работник продиктовал номер телефона руководителя пенсионного фонда России и рекомендовал в случае сомнения перезвонить ей лично.

Убедив пенсионера, лже-сотрудник фонда попросил оплатить заранее налог, услуги курьера, а также другие расходы. В результате пожилой человек перевёл мошеннику 152 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU