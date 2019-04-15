В Сургуте прикрыли шумное кафе

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-15T13:53:25+03:00

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Громкая музыка, запах пищи, занятые во дворах парковочные места посетителей кафе долгое время мешали спокойной жизни жильцов домов по улице Мелик-Карамова в Сургуте.

Накануне эксперты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском округе добились приостановления работы кафе по адресу улице Мелик-Карамова, 66, в Сургуте, работа которого создавала жителям соседнего пятиэтажного дома невыносимые условия для жизни.

Как рассказали активисты, вплотную к дому пристроено кафе, когда-то бывшее столовой.

- Помещение принадлежит сургутскому предпринимателю, часть сдается под офис, другую половину арендует кафе, которое часто меняет название, – прокомментировала эксперт ОНФ в Югре Инна Бирук. – Мы не раз организовывали встречи с представителями предприятия общепита, ссылаясь на действующие законы о тишине, но бизнесмены настроены только на заработок. Обращались в администрацию города и Роспотребнадзор. В ноябре эксперты ОНФ провели встречу с жильцами совместно с уполномоченной по правам ребенка в Югре Татьяной Моховиковой.

В настоящее время совместными усилиями удалось добиться решения о временном запрете деятельности шумного объекта сроком на 80 дней. Правда, и временное приостановление деятельности – для данного предпринимателя не закон. Опечатанное здание уже не раз вскрывалось для проведения вечеринок, затянувшихся на ночь. Судебным приставам приходилось пять раз за март заново опечатывать помещение.

В настоящее время арендатору кафе вынесено предписание и назначено наказание в виде административного штрафа. Кроме того, результаты всех проверок переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU