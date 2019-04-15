2019-04-15T13:30:01+03:00
Общество

Три тонны макулатуры собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес

Самыми активными были школьники и студенты
Алена Кульмухаметова
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Три тонны бумаги собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес. Фото с сайта ОНФ в ХМАО-ЮгреТри тонны бумаги собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес. Фото с сайта ОНФ в ХМАО-Югре
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Около трех тонн бумаги собрали жители Ханты-Мансийска в ходе всероссийской акции #СохранимЛес, которую организовала команда «Молодежки ОНФ» в Югре. Сбор макулатуры был организован в пяти точках города.

По информации организаторов, самыми активными были школьники и студенты. К примеру, ребята из 6Б класса средней школы №8 принесли на пункт сбора 90 килограммов ненужной бумаги. Более тонны вторсырья собрали студенты технолого-педагогического колледжа.

Большинство опрошенных «Молодежкой ОНФ» в Югре сообщили, что выбрасывают бумагу в мусорное ведро, тогда как 60–100 кг макулатуры – это одно сохраненное дерево. Переработка одной тонны макулатуры может спасти порядка 10 деревьев, 20 тыс. л воды, одну тыс. киловатт электроэнергии, а также сократить выброс в атмосферу до 1700 кг углекислого газа.

Добавим, что вся собранная макулатура пойдет в переработку. По итогу экологической акции маленький стотысячный Ханты-Мансийск занял одиннадцатое место в российском рейтинге проекта #СохранимЛес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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