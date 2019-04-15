СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-15T13:03:21+03:00

В Лангепасе осужден ростовщик за попытку кражи 24 миллионов рублей у восьми жителей Югры. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Мужчина давал деньги в долг под проценты с хитрецой

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Накануне Лангепасский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в покушении на хищение денег в крупном и особо крупном размерах.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленником была разработана схема незаконного обогащения. В течение нескольких лет он давал в долг местным жителям деньги. Сначала он просил в долговых расписках указывать суммы значительно выше, чем давал в долг, якобы в качестве гарантии своевременного возврата займа. После возврата ему долга оригинал расписки оставлял у себя, потерпевшим отдавал копии, а в ряде случаев не возвращал.

Затем мужчина для повторного получения с потерпевших денег уже с большими процентами, обращался в суд с исками о взыскании денег по имеющимся у него оригиналам расписок, сообщая суду ложные сведения о наличии у потерпевших долга перед ним.

Жертвами мошенника стали восемь югорчан, которым мог быть причинен ущерб на общую сумму более 24 млн. рублей.

Ранее по уголовному делу судом был постановлен оправдательный приговор, который по апелляционному представлению прокуратуры отменен судебной коллегией по уголовным делам суда ХМАО-Югры, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.

Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн. рублей.

Учитывая, что до вынесения настоящего приговора мужчина был осужден за аналогичные преступления, окончательное наказание судом назначено в виде лишения свободы сроком 11 лет со штрафом один млн. рублей.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU