Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-15T12:50:52+03:00

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Во вторую субботу апреля в парке имени Бориса Лосева состоялся национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

По информации окружного Дома творчества, мероприятие в этом году собрало на своих площадках мастеров народного творчества, вокальные коллективы, музыкальных исполнителей, а также всех, кто неравнодушен к культуре обско-угорских народов. Более двух тысяч гостей и жителей города посетили праздник.

На территории парка работали интерактивные площадки и инсталляции традиционного быта обско-угорских народов. Гости праздника всех возрастов смогли испытать себя в различных видах этно-спорта, сыграть в национальные игры, научится мастерить миниатюрные гнезда, традиционных куколок Акань, деревянные ложки и многое другое.

Поскольку Ворона, у обских угров, считается покровительницей женщин и детей, во время Вороненого дня принято проводить церемонию чествования новорожденных. Эта традиция сохранилась и сегодня, так во время церемонии «Рожденные в Югре» Всеволод Кольцов - заместитель Губернатора ХМАО - Югры, поздравил с пополнением 10 югорских семей.

Изюминка праздника - дефиле конкурса на лучший костюм вороны, побило рекорды прошлых лет и на суд компетентного жюри были представлены 24 презентации от конкурсантов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского и Нефтеюганского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU