2019-04-15T12:50:52+03:00
Звезды

Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан

Праздник полюбился югорчанам
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан. Фото предоставлено Окружной дом творчестваВороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан. Фото предоставлено Окружной дом творчества
Изменить размер текста:

Во вторую субботу апреля в парке имени Бориса Лосева состоялся национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день».

По информации окружного Дома творчества, мероприятие в этом году собрало на своих площадках мастеров народного творчества, вокальные коллективы, музыкальных исполнителей, а также всех, кто неравнодушен к культуре обско-угорских народов. Более двух тысяч гостей и жителей города посетили праздник.

На территории парка работали интерактивные площадки и инсталляции традиционного быта обско-угорских народов. Гости праздника всех возрастов смогли испытать себя в различных видах этно-спорта, сыграть в национальные игры, научится мастерить миниатюрные гнезда, традиционных куколок Акань, деревянные ложки и многое другое.

Поскольку Ворона, у обских угров, считается покровительницей женщин и детей, во время Вороненого дня принято проводить церемонию чествования новорожденных. Эта традиция сохранилась и сегодня, так во время церемонии «Рожденные в Югре» Всеволод Кольцов - заместитель Губернатора ХМАО - Югры, поздравил с пополнением 10 югорских семей.

Изюминка праздника - дефиле конкурса на лучший костюм вороны, побило рекорды прошлых лет и на суд компетентного жюри были представлены 24 презентации от конкурсантов из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургутского и Нефтеюганского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок
Три тонны макулатуры собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес
В Лангепасе осужден ростовщик за попытку кражи 24 миллионов рублей у восьми жителей Югры
В Сургутском районе за попытку кражи бензина задержаны трое парней
Мегион за три года полностью избавится от аварийного жилья
Сургутянина ждёт суд за заготовку дров
Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой
В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам
В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора
В Югре спасатели эвакуировали с озера раненого рыбака
Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном
В Урае разыскивают владельцев гаражей
Югра готовится к акции «Бессмертный полк»
На 13 лет в тюрьму отправятся два наркосбытчика Нягани
Форум «Чудо природы вокруг нас» состоялся в Нефтеюганском районе
Мошенники выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей под разными предлогами
В Ханты-Мансийске стартовала «Студенческая весна»
Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра