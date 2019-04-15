В Сургутском районе за попытку кражи бензина задержаны трое парней
Кража бензина не удалась у молодых людей из Сургутского района. Владелец бочки с бензином вовремя их заметил и заявил в полицию.
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района обратился 47-летний мужчина с заявлением о попытки кражи с его дачного участка.
Выяснилось, что неизвестные, проникнув через ограждение на участок, пытались похитить пластиковую бочку объемом 220 литров, с находящимся внутри бензином общей стоимостью порядка 10 тысяч рублей. После того, как злоумышленников заметил хозяин, они скрылись.
Сотрудниками патрульно-постовой службы были установлены и задержаны подозреваемые 1992, 1998 и 1997 годов рождения.
Молодые люди пояснили, что хотели продать похищенное, а полученные деньги разделить.
В отношении молодых людей за попытку кражи возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU