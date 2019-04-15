2019-04-15T11:59:45+03:00
Общество

Мегион за три года полностью избавится от аварийного жилья

Ведется строительство шести жилых домов
Алена Кульмухаметова
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Мегион за три года полностью избавится от аварийного жильяМегион за три года полностью избавится от аварийного жильяФото: Татьяна Коркина
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Глава города Мегион Олег Дейнека на встрече с губернатором Югры Нататльей Комаровой рассказал о реализации жилищных программ.

Было отмечено, что на ликвидацию приспособленных для проживания строений в Мегионе решением правительства округа было направлено более 300 миллионов рублей. Таким образом, государственной поддержкой смогли воспользоваться 129 семей.

В конце 2018 года из окружного бюджета на полную ликвидацию балков также было выделено более 467 миллионов рублей. По словам Олега Дейнеки, этих средств достаточно, чтобы в 2019 году расселить всех живущих в балках мегионцев.

В настоящее время ведется строительство шести жилых домов общей площадью 20 тысяч квадратных метров, сформированы и переданы под застройку земельные участки, на которых планируется построить 12 жилых домов общей площадью 48,6 тысяч квадратных метров.

В 2019 году планируется сформировать и передать застройщикам земельные участки под строительство еще шесть жилых домов общей площадью 32 тысячи квадратных метров. Таким образом, к 2021 году должна быть подготовлена платформа для строительства жилья общей площадью около 100 тысяч квадратных метров.

Благодаря этому, по мнению главы Мегиона, полностью будет решен вопрос по расселению людей из аварийных жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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