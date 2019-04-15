СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-15T11:52:15+03:00

Сургутянина ждёт суд за заготовку дров. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Без разрешения лесхоза напилил дрова житель поселения Русскинская Сургутского района. За самоволие его ждёт суд.

Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, если это деяние совершено в крупном размере.

Выяснилось, что обвиняемый в июне 2018 года, находясь на территории сельского поселения Русскинская Сургутского района, незаконно спилил деревьев для собственных нужд, причинив ущерб природным ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Ущерб обвиняемым не возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU