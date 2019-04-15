2019-04-15T11:52:15+03:00
Происшествия

Сургутянина ждёт суд за заготовку дров

Возместить ущерб мужчина не смог
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Сургутянина ждёт суд за заготовку дров. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыСургутянина ждёт суд за заготовку дров. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Без разрешения лесхоза напилил дрова житель поселения Русскинская Сургутского района. За самоволие его ждёт суд.

Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, если это деяние совершено в крупном размере.

Выяснилось, что обвиняемый в июне 2018 года, находясь на территории сельского поселения Русскинская Сургутского района, незаконно спилил деревьев для собственных нужд, причинив ущерб природным ресурсам Российской Федерации на сумму свыше 50 тысяч рублей.

Ущерб обвиняемым не возмещен. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте прикрыли шумное кафе
Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок
Три тонны макулатуры собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес
В Лангепасе осужден ростовщик за попытку кражи 24 миллионов рублей у восьми жителей Югры
Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан
В Сургутском районе за попытку кражи бензина задержаны трое парней
Мегион за три года полностью избавится от аварийного жилья
Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой
В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам
В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора
В Югре спасатели эвакуировали с озера раненого рыбака
Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном
В Урае разыскивают владельцев гаражей
Югра готовится к акции «Бессмертный полк»
На 13 лет в тюрьму отправятся два наркосбытчика Нягани
Форум «Чудо природы вокруг нас» состоялся в Нефтеюганском районе
Мошенники выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей под разными предлогами
В Ханты-Мансийске стартовала «Студенческая весна»
Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра