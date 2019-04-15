В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам
Победителями Чемпионата округа по лыжным гонкам стали Антон Гафаров и Анастасия Мазурина. Итоги соревнований подведены накануне в Ханты-Мансийске.
Как сообщает «ЮграМегаСпорт», результаты соревнований Чемпионата округа по лыжным гонкам среди спортсменов 2002 г.р. и старше пойдут в зачет XVI Спартакиады городов и районов Югры, посвященной 89-ой годовщине Ханты-Мансийского автономного округа.
В заключительный день спортсмены вышли на старт спринтерской гонки свободным стилем, которая состояла из квалификационных забегов, четвертьфиналов, полуфиналов и финалов. Дистанция каждого из забегов составила 1400 метров.
Напомним, в четверг 11 апреля на трассе Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко лыжники соревновались в масс-старте свободным стилем.
ИСТОЧНИК KP.RU