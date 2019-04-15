СЕГОДНЯ 11:31 2019-04-15T11:31:57+03:00

В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"

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Победителями Чемпионата округа по лыжным гонкам стали Антон Гафаров и Анастасия Мазурина. Итоги соревнований подведены накануне в Ханты-Мансийске.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», результаты соревнований Чемпионата округа по лыжным гонкам среди спортсменов 2002 г.р. и старше пойдут в зачет XVI Спартакиады городов и районов Югры, посвященной 89-ой годовщине Ханты-Мансийского автономного округа.

В заключительный день спортсмены вышли на старт спринтерской гонки свободным стилем, которая состояла из квалификационных забегов, четвертьфиналов, полуфиналов и финалов. Дистанция каждого из забегов составила 1400 метров.

Напомним, в четверг 11 апреля на трассе Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко лыжники соревновались в масс-старте свободным стилем.

ИСТОЧНИК KP.RU