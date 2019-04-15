2019-04-15T10:59:41+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора

Вернуть имущество уже не получится
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора. Фото с сайта pixabay.com
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Кражу крупной суммы денег и дорогих часов раскрыли полицейские Ханты-Мансийска. Преступником оказался ранее судимый молодой человек.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в марте текущего года в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 35-летний мужчина с заявлением о краже денег в сумме 46 000 рублей и наручных мужских часов стоимостью 20 000 рублей, которые находились в салоне автомобиля «ГАЗ», припаркованного у дома по месту жительства заявителя.

Оперативники установили личность подозреваемого: им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 21-летний житель окружной столицы, который в содеянном признался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», согласно которой фигуранту может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Похищенным имуществом подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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