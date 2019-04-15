В Югре спасатели эвакуировали с озера раненого рыбака

СЕГОДНЯ 10:51 2019-04-15T10:51:48+03:00

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Помощь спасателей понадобилась рыбакам в Кондинском районе. Одному из мужчин была необходима помощь медиков.

По информации «Центроспас-Югории», 13 апреля их сотрудники выезжали в район озера Параэльтур в Кондинском районе, где требовалась эвакуация пострадавшего. Прибыв к месту вызова, в лесу, в районе озера, был обнаружен вездеход, возле него находились два рыбака. У одного из мужчин была обнаружена рана. Спасатели оказали первую помощь и доставилипострадавшего до кареты скорой медицинской помощи.

В этот же день другим рыбакам также понадобилась помощь спасателей. Поисковая группа из Нижневартовского района выезжала на 41 км автодороги Стрежевой – Вах, в район озера Северное, где заблудились два рыбака на снегоходе. Прибыв к месту вызова, спасатели по координатам определили местонахождение мужчин, на снегоходе добрались до пострадавших 1970 и 1969 годов рождения. Мужчины в медицинской помощи не нуждались, спасатели доставили их к личному транспорту.

ИСТОЧНИК KP.RU