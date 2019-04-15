СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-15T10:43:01+03:00

Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина ранее был судим за наркотики

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Глупую кражу совершил житель Нижневартовска будучи в гостях. Уходя, он прихватил с собой чужой телефон.

- Полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1981 года рождения. Находясь в квартире заявителя, злоумышленник похитил сотовый телефон стоимостью 6000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений: 7 краж, 3 случая мошенничества, 2 факта сбыта наркотических средств и убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU