Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном
Глупую кражу совершил житель Нижневартовска будучи в гостях. Уходя, он прихватил с собой чужой телефон.
- Полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1981 года рождения. Находясь в квартире заявителя, злоумышленник похитил сотовый телефон стоимостью 6000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.
Добавим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений: 7 краж, 3 случая мошенничества, 2 факта сбыта наркотических средств и убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU