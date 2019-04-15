2019-04-15T10:43:01+03:00
Происшествия

Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном

Мужчина ранее был судим за наркотики
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном. Фото с сайта pixabay.comВартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Глупую кражу совершил житель Нижневартовска будучи в гостях. Уходя, он прихватил с собой чужой телефон.

- Полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1981 года рождения. Находясь в квартире заявителя, злоумышленник похитил сотовый телефон стоимостью 6000 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Добавим, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 13 ранее зарегистрированных преступлений: 7 краж, 3 случая мошенничества, 2 факта сбыта наркотических средств и убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте прикрыли шумное кафе
Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок
Три тонны макулатуры собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес
В Лангепасе осужден ростовщик за попытку кражи 24 миллионов рублей у восьми жителей Югры
Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан
В Сургутском районе за попытку кражи бензина задержаны трое парней
Мегион за три года полностью избавится от аварийного жилья
Сургутянина ждёт суд за заготовку дров
Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой
В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам
В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора
В Югре спасатели эвакуировали с озера раненого рыбака
В Урае разыскивают владельцев гаражей
Югра готовится к акции «Бессмертный полк»
На 13 лет в тюрьму отправятся два наркосбытчика Нягани
Форум «Чудо природы вокруг нас» состоялся в Нефтеюганском районе
Мошенники выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей под разными предлогами
В Ханты-Мансийске стартовала «Студенческая весна»
Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра