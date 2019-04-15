2019-04-15T10:24:54+03:00
Общество

В Урае разыскивают владельцев гаражей

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Алена Кульмухаметова
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В Урае разыскивают владельцев гаражей. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае разыскивают владельцев гаражей. Фото с сайта администрации города Урай
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Самовольно заняли земельные участки и установили на них гаражи некоторые жители Урая. Именно этих владельцев сейчас разыскивает администрация города.

«Разыскиваются собственники гаражей в районе жилых домов №26, 27, мкр. Аэропорт» - пишут на портале администрации города.

Летом «Водоканал» планирует ремонт сети канализации на объекте от КНС 3 до КОС в районе жилых домов №26, 27, мкр. Аэропорт, старое кладбище. На этой территории расположены незаконно установленные металлические гаражи, земельные участки под которые не предоставлялись.

Собственники гаражей обязаны освободить территорию от своего имущества. В противном случае администрацией города будет организовано принудительное перемещение гаражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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