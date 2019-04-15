Югра готовится к акции «Бессмертный полк»
В Ханты-Мансийском автономном округе идёт подготовка к празднованию 74-й годовщины со дня победы в великой Отечественной войне. Одним из мероприятий является акция «Бессмертный полк».
Отметим, что все муниципалитеты готовятся к ее проведению. Готовятся фотографии героев войны. Есть возможность сделать фото бесплатно.
Так, в Нижневартовске с 15 апреля начнет работу муниципальный штаб акции «Бессмертный полк». Волонтеры проконсультируют жителей об условиях участия в данном мероприятии.
Напомним, акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начнется шествие в 12 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU