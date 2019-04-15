СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-15T10:01:47+03:00

Югра готовится к акции «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Шествие год от года становится всё более массовым

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В Ханты-Мансийском автономном округе идёт подготовка к празднованию 74-й годовщины со дня победы в великой Отечественной войне. Одним из мероприятий является акция «Бессмертный полк».

Отметим, что все муниципалитеты готовятся к ее проведению. Готовятся фотографии героев войны. Есть возможность сделать фото бесплатно.

Так, в Нижневартовске с 15 апреля начнет работу муниципальный штаб акции «Бессмертный полк». Волонтеры проконсультируют жителей об условиях участия в данном мероприятии.

Напомним, акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начнется шествие в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU