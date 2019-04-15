2019-04-15T10:01:47+03:00
Общество

Югра готовится к акции «Бессмертный полк»

Шествие год от года становится всё более массовым
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югра готовится к акции «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города НижневартовскЮгра готовится к акции «Бессмертный полк». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе идёт подготовка к празднованию 74-й годовщины со дня победы в великой Отечественной войне. Одним из мероприятий является акция «Бессмертный полк».

Отметим, что все муниципалитеты готовятся к ее проведению. Готовятся фотографии героев войны. Есть возможность сделать фото бесплатно.

Так, в Нижневартовске с 15 апреля начнет работу муниципальный штаб акции «Бессмертный полк». Волонтеры проконсультируют жителей об условиях участия в данном мероприятии.

Напомним, акция «Бессмертный полк» состоится 9 мая, в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Начнется шествие в 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте прикрыли шумное кафе
Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок
Три тонны макулатуры собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес
В Лангепасе осужден ростовщик за попытку кражи 24 миллионов рублей у восьми жителей Югры
Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан
В Сургутском районе за попытку кражи бензина задержаны трое парней
Мегион за три года полностью избавится от аварийного жилья
Сургутянина ждёт суд за заготовку дров
Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой
В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам
В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора
В Югре спасатели эвакуировали с озера раненого рыбака
Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном
В Урае разыскивают владельцев гаражей
На 13 лет в тюрьму отправятся два наркосбытчика Нягани
Форум «Чудо природы вокруг нас» состоялся в Нефтеюганском районе
Мошенники выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей под разными предлогами
В Ханты-Мансийске стартовала «Студенческая весна»
Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра