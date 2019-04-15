На 13 лет в тюрьму отправятся два наркосбытчика Нягани
Накануне Урайский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жителей города Нягани. Преступниик занимались сбытом наркотиков на территории города.
Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, злоумышленники признаны виновными в незаконном сбыте наркотиков, совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием сети «Интернет», незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере.
С января по март 2017 года подсудимые с помощью переписки в мессенджере сообщали покупателям места нахождения заранее оборудованных ими тайников-закладок с наркотиком.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий синтетические наркотики массой восемь грамм изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил наказание подсудимым в виде лишения свободы на срок 13 лет со штрафом в размере 150 тысяч рублей каждому.
ИСТОЧНИК KP.RU