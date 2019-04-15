Мошенники выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей под разными предлогами

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-15T09:15:34+03:00

Мошенники под разными предлогами выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей. Фото с сайта pixabay.com

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За некачественные БАДы жительнице Нижневартовска пообещали вернуть 13 миллионов рублей. Женщина отдала крупную сумму денег мошенникам.

Накануне в полицию Нижневартовска обратилась 39-летняя жительница города.

Полицейским женщина рассказала, что в 2016 году через один из интернет-сайтов она заказывала биологические добавки.

В начале марта текущего года женщине позвонили неизвестные лица и сообщили, что ей полагается компенсация в размере 13 миллионов рублей. Мошенники пояснили женщине, что БАДы, которые были отправлены потерпевшей, являются подделкой. Фирма по продаже биологических добавок в настоящее время признана мошенниками и в отношении ее руководителей возбуждено уголовное дело.

Для того, чтобы привлечь их к ответственности необходимо собрать деньги на адвокатов. Затем женщине звонили еще несколько раз, представлялись сотрудниками банка, юристами, инкассаторами. Каждый раз злоумышленники требовали деньги за различные виды услуг.

В результате общения с неизвестными лицами, вартовчанка в общей сложности перечислила мошенникам 2 миллиона 398 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с выплатой крупного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU