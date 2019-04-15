В Ханты-Мансийске стартовала «Студенческая весна»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-04-15T09:02:36+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии открытия 17-го окружного фестиваля «Студенческая весна» 2019 года в Ханты-Мансийске.

В течение двух дней – 14 и 15 апреля – ребятам предстоит продемонстрировать более 100 творческих номеров в направлениях «Танцевальное», «Музыкальное», «Театральное», «Студенческая программа», «Оригинальный жанр», «Журналистика», «Видео».

В состав жюри вошли режиссеры, продюсеры, актеры, журналисты, хореографы, в числе которых актер и режиссер Александр Фельдман, международный ди-джей и дипломат Эдди Боат, джазовая певица Нани Ева, первая солистка балета Большого театра Анастасия Меськова, директор независимой театрально-цирковой компании «Антикварный цирк» Гульнара Гибадуллина и другие. Также в состав судейской коллегии вошел актер, выпускник актерско-режиссерской мастерской ГИТИС, выходец из Югры Егор Морозов.

В эти же дни в центре искусств для одаренных детей Севера в вечернее время состоятся концерты с лучшими номерами, на которые может прийти любой желающий.

Итоги регионального этапа фестиваля будут подведены 16 апреля на торжественной церемонии закрытия «Студенческой весны».

ИСТОЧНИК KP.RU