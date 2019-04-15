Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра
Видеонаблюдение и охранники на этажах не смутили 27-летнюю жительницу Сургута. Женщина решилась на очередное преступление.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Сургутянка, находясь в торговом центре, похитила продукты питания и поношенные вещи, общая сумма ущерба составила 9 500 рублей. Женщину удалось задержать по горячим следам.
Отметим, что ранее подозреваемая хорошо знакома правоохранителям, сургутянка уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж. Возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU