СЕГОДНЯ 08:35 2019-04-15T08:35:05+03:00

Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра

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Видеонаблюдение и охранники на этажах не смутили 27-летнюю жительницу Сургута. Женщина решилась на очередное преступление.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Сургутянка, находясь в торговом центре, похитила продукты питания и поношенные вещи, общая сумма ущерба составила 9 500 рублей. Женщину удалось задержать по горячим следам.

Отметим, что ранее подозреваемая хорошо знакома правоохранителям, сургутянка уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж. Возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU