2019-04-15T08:35:05+03:00
Происшествия

Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра

Преступление было совершено под прицелом видеокамер
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Рецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центраРецидивистка из Сургута поймана на краже поношенных вещей и продуктов из торгового центра
Изменить размер текста:

Видеонаблюдение и охранники на этажах не смутили 27-летнюю жительницу Сургута. Женщина решилась на очередное преступление.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в краже. Сургутянка, находясь в торговом центре, похитила продукты питания и поношенные вещи, общая сумма ущерба составила 9 500 рублей. Женщину удалось задержать по горячим следам.

Отметим, что ранее подозреваемая хорошо знакома правоохранителям, сургутянка уже привлекалась к уголовной ответственности за грабеж. Возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте прикрыли шумное кафе
Плохо говорящую на русском языке югорчанку обманул покупатель детских колясок
Три тонны макулатуры собрали жители Ханты-Мансийска во время акции #СохранимЛес
В Лангепасе осужден ростовщик за попытку кражи 24 миллионов рублей у восьми жителей Югры
Вороний день в Ханты-Мансийске встретили две тысячи горожан
В Сургутском районе за попытку кражи бензина задержаны трое парней
Мегион за три года полностью избавится от аварийного жилья
Сургутянина ждёт суд за заготовку дров
Жителям Югры предлагают обезопасить себя от укусов клещей прививкой
В Югре названы имена победителей Чемпионата округа по лыжным гонкам
В Ханты-Мансийске небрежно брошенные в авто деньги и дорогие часы соблазнили опытного вора
В Югре спасатели эвакуировали с озера раненого рыбака
Вартовчанин ушёл из гостей с чужим телефоном
В Урае разыскивают владельцев гаражей
Югра готовится к акции «Бессмертный полк»
На 13 лет в тюрьму отправятся два наркосбытчика Нягани
Форум «Чудо природы вокруг нас» состоялся в Нефтеюганском районе
Мошенники выманили у вартовчанки 2,4 миллиона рублей под разными предлогами
В Ханты-Мансийске стартовала «Студенческая весна»