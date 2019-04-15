СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-15T08:21:55+03:00

В Ханты-Мансийске при столкновении двух иномарок пострадали четыре человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие случилось12 апреля в 17:15 в городе Ханты-Мансийск. Пострадали четыре человека.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, на улице Гагарина водитель за рулём «Ниссан» не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося справа в попутном направлении автомобиля «Мерседес», столкнулся с ним, после чего «вылетел» выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай», движущимся во встречном направлении. В результате происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Ниссан», а также 24-летний водитель и 52-летняя пассажирка автомобиля «Хендай».

За прошедший период на территории округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек получили травмы. Задержано 45 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, 22 – за отказ от медицинского освидетельствования и 9 – за повторное управление с признаками опьянения. 94 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU