2019-04-15T07:57:58+03:00
Общество

Жителям Барсово вручили ключи от новых квартир

Квадратные метры в новом доме получили 35 семей
Алена Кульмухаметова
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Жителям Барсово вручили ключи от новых квартир. Фото из блога "Глава в районе" в соцсети ВКонтактеЖителям Барсово вручили ключи от новых квартир. Фото из блога "Глава в районе" в соцсети ВКонтакте
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Глава Сургутского Андрей Трубецкой района вручил ключи 26 новосёлам из посёлка Барсово. Они переезжают из аварийного жилья в новостройку на Кубанской. Об этом говорит в своём блоге руководитель муниципалитета.

Квартиры в новом доме получили 35 семей. Четыре из них - по договору социального найма. Остальные - по программе переселения.

Дом был возведен застройщиком «Сибпромстрой-Югория» в максимально короткие сроки. Аукцион по определению подрядчика прошёл весной прошлого года, ну а уже сегодня дом готов. Да и квартиры для новосёлов полностью готовы к проживанию: там выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и даже плита.

Добавим, что в ближайшие два года в Барсово возведут еще три многоквартирных дома. А это значит, что из деревяшек в комфортное жильё переедут порядка 400 семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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