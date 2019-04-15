2019-04-15T07:42:44+03:00
Происшествия

В Югре при пожаре в собственном доме заживо сгорел мужчина-инвалид

Пожарные два часа тушили дом
Алена Кульмухаметова
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В Югре при пожаре в собственном доме заживо сгорел мужчина-инвалидВ Югре при пожаре в собственном доме заживо сгорел мужчина-инвалидФото: Татьяна Коркина
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Трагедия случилась в ночь с 13 на 14 апреля в жилом доме в сельском поселении Уньюган Октябрьского района. В собственном доме заживо сгорел мужчина-инвалид.

Как сообщает МЧС России по ХМАО-Югре, в 23:47 поступило сообщение о возгорании жилого дома. Пожар ликвидирован в 01:56. На тушение пожара от подразделений МЧС России и «Центроспас-Югория» привлекались четыре единицы техники, 19 человек личного состава.

Добавим, что дом двухквартирный, в котором проживали два человека.

Хозяин одной из квартир не пострадал. Погиб 70-летний мужчина из другой половины дома. Он был инвалидом и не смог выбраться из огня.

Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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