2019-04-15T07:17:10+03:00
Общество

Погода в Югре 15 апреля: морозно и сильный ветер

Местами ожидается снегопад
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 15 апреля: морозно и сильный ветерПогода в Югре 15 апреля: морозно и сильный ветерФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 15 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки смешанного характера. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2,-7 градусов, по южным районам -1,+4 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -1,+1 градусов.

В Сургуте с утра ясная погода, к обеду небо затянет облаками и вечером пойдёт снег. Ветер юго-западный, южный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -12, -5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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