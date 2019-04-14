2019-04-14T17:15:47+03:00
Происшествия

В Сургуте из гипермаркета «Лента» срочно эвакуировали 370 человек

На место прибыли пожарные расчёты
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте из гипермаркета «Лента» эвакуировали 370 человекВ Сургуте из гипермаркета «Лента» эвакуировали 370 человекФото: Татьяна Коркина
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Короткое замыкание стало причиной пожара в гипермаркете «Лента» на улице 30 лет Победы в Сургуте сегодня, 14 апреля, днём. Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, возгорание случилось из-за короткого замыкания изоляции освещения торгового зала.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 15.06. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Из здания пришлось эвакуировать 370 человек.

Посетители «Ленты» рассказывают, что в какой то момент открытым пламенем загорелась лампа в торговом зале. Послышался характерный треск и на покупателей посыпались искры. При этом пожарная сигнализация не сработала. Об эвакуации объявили по громкой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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