СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-14T09:43:41+03:00

В Ханты-Мансийске экономят на уличном освещении. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры четыре энергосервисных контракта, направленных на энерсбережние.

- Уличное освещение - важнейшее стратегическое направление, которое определяет комфорт и качество жизни горожан, - отметил глава города Максим Ряшин.

По словам директора «Горсвет» Александра Колесниченко, в 2018 году был произведен ремонт 2,5 км кабельных и воздушных линий электропередач уличного освещения, заменены светильники наружного освещения и перегоревшие лампы. Продолжалась работа по внедрению электронных пускорегулирующих аппаратов, которые позволяют более экономно расходовать электроэнергию. В прошлом году было установлено 435 таких аппаратов, что позволило сэкономить почти 165 тысяч кВт/часов электроэнергии или более 866 тысяч рублей.

«Горсвет» заключил и энергосервисный контракт по программе энергосбережения и повышения энергоэффективности. В рамках соглашения будет модернизировано наружное освещение детского сада «Незнайка». Планируемый эффект – экономия до 44 тысяч кВт/ч в год.

Напомним, окружная столица входит в число муниципалитетов автономного округа, демонстрирующих наилучшие показатели эффективности практики «Реализация энергосервисных контрактов, направленных на энергосбережение».

В этом году реализуют еще два энергосервисных контракта на модернизацию систем наружного освещения детского сада «Незнайка» и городских улиц на общую сумму более 14,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU