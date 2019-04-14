СЕГОДНЯ 06:53 2019-04-14T06:53:17+03:00

Погода в Югре: морозно и снегопад Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

В воскресенье 14 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки смешанного характера. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2,-7 градусов, по южным районам -1,+4 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -2,-4 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер северо-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -10 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, снегопад. Ветер северо-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU