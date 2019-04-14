2019-04-14T06:53:17+03:00
Общество

Погода в Югре: морозно и снегопад

Ветер северо-западного направления
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре: морозно и снегопадПогода в Югре: морозно и снегопадФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В воскресенье 14 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. В отдельных районах небольшие осадки смешанного характера. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2,-7 градусов, по южным районам -1,+4 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -2,-4 градусов.

В Сургуте облачная погода и небольшой снег. Ветер северо-западный 5-13 метров в секунду. Температура воздуха: -14, -10 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, снегопад. Ветер северо-западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -9, -12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24