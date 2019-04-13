Морозы и холодный ветер вернулись в Югру

СЕГОДНЯ 17:26 2019-04-13T17:26:43+03:00

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Жителям Ханты-Мансийского автономного округа в эти выходные придётся снова доставать пуховики и шубы из шкафов. В Югру пришли холода с зимними морозами.

Сегодня в округе дует сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Облачная погода со снегом сохранится в течение нескольких дней. Потепление начнется только со среды 17 апреля.

Как рассказали синоптики из Обь-Иртышского УГМС, 14 апреля погода на территории Югры будет формироваться под влиянием восточной периферии скандинавского антициклона. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха понизится ночью до -7,-12 ºС, при прояснениях до -15,-20 ºС, днем +3,-2 ºС. В дальнейшем, 15 и 16 апреля, через территорию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, с северо-запада на юго-восток, проследует арктический циклон. В большинстве районов пройдет снег, местами при усилении ветра до 15-20 метров в секунду, ожидаются метели. Температура воздуха ночью -5,-10 ºС, при прояснениях до -15,-20 ºС, днем 0,-5 ºС.

17 и 18 апреля погода под влиянием скандинавского антициклона немного улучшится.

ИСТОЧНИК KP.RU