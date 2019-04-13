СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-13T16:50:04+03:00

В Сургуте в подъезде дома на улице Толстого обнаружен окровавленный труп мужчины Фото: Татьяна Коркина

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Жуткую находку обнаружили жильцы в подъезде многоквартирного дома по улице Толстого, 28, что в районе железнодорожного вокзала, в Сургуте. На одной из площадок находилось тело мёртвого мужчины с разбитой головой. Фото и информация об этом появилась в паблике «К-Информ» в соцсети ВКонтакте.

На месте работают криминалисты. Предварительная причина смерти - травма головы несовместимая с жизнью. Предполагается, что мужчина ударился головой об стену, так как остались характерные следы крови. Точную причину смерти мужчины 1958 года рождения установит следствие, будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В соцсетях сообщается, что погибший работал водителем и у него имелись проблемы с сердцем.

ИСТОЧНИК KP.RU