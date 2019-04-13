Шла, шла и наркотики нашла жительница Нижневартовска

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-13T15:48:20+03:00

За находку ей придётся ответить в суде

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Вознаграждение за находку не получит вартовчанка, вместо этого её ждёт суд и, возможно, реальное лишение свободы.

Как сообщает МВД на транспорте УрФО, 37-летнюю жительницу Нижневартовска задержали накануне. При проведении личного досмотра полицейские обнаружили у нее бумажный сверток с веществом кремового цвета. Проведенное исследование показало, что содержимое свертка – наркотическое вещество, содержащее в своем составе «N-метилэфедрон», массой 0,62 грамма. Со слов женщины, «синтетику» она якобы нашла на улице и решила оставить себе, так как употребляет наркотики.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Установлено, что год назад женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU