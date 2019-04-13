СЕГОДНЯ 14:24 2019-04-13T14:24:54+03:00

В Югре за сутки были спасены пять человек Фото: Татьяна Коркина

Все они находились далеко от населённых пунктов

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Спасателям «Центропсас-Югории» пришлось несколько раз за сутки выезжать в разные районы Югры для спасения людей, попавших в беду в дороге.

Так, 11 апреля в Кондинском районе поисково-спасательный отряд выезжал в район вахтового поселка Усть-Тетерево на озеро Медвежья лапа, где у двоих мужчин сломался снегоход. Спасатели на берегу озера обнаружили двух югорчан 57 и 44 лет. Мужчины находились в удовлетворительном состоянии. Спасатели напоили потерпевших горячим чаем, выдали теплые вещи и эвакуировали до личного автомобиля «УАЗ Патриот», который находился в 15 км от озера.

Вечером того же дня сотрудникам центра из Берёзовского района пришлось выехать на 159 км автозимника «Саранпауль – Газотрасса», откуда поступило сообщение о том, что у мужчины сломался автомобиль, требуется эвакуация. Пострадавший найден и эвакуирован в посёлок Приполярный.

Еще один случай, где потребовалась помощь спасателей Центроспаса, произошел в Белоярском районе. Два человека на снегоходе заблудились в лесу. На выручку пришла отдельная поисково-спасательная группа из города Белоярский. Двое мужчин 45 и 25 лет и найдены, в медицинской помощи не нуждались, эвакуированы в город Белоярский.

ИСТОЧНИК KP.RU