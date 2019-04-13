СЕГОДНЯ 05:27 2019-04-13T05:31:33+03:00

Погода 13 апреля в Югре: ветрено и небольшой снег Фото: Ольга Крыльцова

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Суббота, 13 апреля, в Югре будет немного облачной. В большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег. Местами возможен гололед. Ветер западных направлений 5-10 м/с, в отдельных районах порывы 12-17 м/с.Температура воздуха днем 0,+5 ºС, в северных районах -1,-6 ºС.

В Ханты-Мансийске тоже обласчно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Ветер западных направлений 5-10 м/с, днем порывы 12-17 м/с. Максимальная температура воздуха +2,+4 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU