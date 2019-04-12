Дороги в ХМАО признаны недостаточно безопасными

СЕГОДНЯ 16:02 2019-04-12T16:02:08+03:00

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Ханты-Мансийский автономный округ вошел в "желтую зону", что говорит о наличии территорий с недостаточной безопасностью.

Рейтинг безопасности российских дорог за 2018 год составил центр "За безопасность российских дорог". В него вошли 50 регионов с населением свыше одного миллиона человек. Учитывались: количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий, число раненых и погибших в ДТП по НДУ, протяженность автодорог региона и размер автопарка. Возглавляет рейтинг третий год подряд Томская область. В тройку попала Тюменская область.

В «желтой зоне» территории с недостаточной безопасностью. Югра расположилась на 11 строчке рейтинга из 17 позиций. Это связано с громкими, жуткими ДТП в регионе.

Напомним, в конце декабря 2018 года на трассе в Нефтеюганском районе случилось массовое ДТП с участием автобуса, в котором ехали вахтовики и грузовика. Погибли шесть человек, пострадали 18.

ИСТОЧНИК KP.RU