2019-04-12T17:30:44+03:00
Общество

Сургутский район, Сургут и Нижневартовск в лидерах по строительству жилья в Югре

Объем ввода жилья в первом квартале текущего года составил более 60 тысяч кв. метров
Алена Кульмухаметова
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Сургутский района, Сургут и Нижневартовск в лидерах по строительству жилья в Югре. Фото с сайта правительства ХМАОСургутский района, Сургут и Нижневартовск в лидерах по строительству жилья в Югре. Фото с сайта правительства ХМАО
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание комиссии по вопросам устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Югры.

На заседании было обсуждено состояние жилищного рынка руководители муниципалитетов отчитались, что ввод объектов жилищного строительства осуществляется в соответствии с утвержденными графиками. Так, объем ввода жилья в первом квартале текущего года составил более 60 тысяч кв. метров, из них 18,5 тысяч - за счет индивидуального жилищного строительства. Лидерами по объему введённого жилья остаются Сургут, Нижневартовск, Сургутский район.

Участники заседания также обсудили принимаемые меры по погашению просроченной задолженности предприятий жилищно-коммунального хозяйства перед гарантирующими поставщиками за потребленные энергоресурсы, а также населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Согласно статистическим данным в Югре с 2015 года наблюдается ежегодный рост уровня собираемости платежей населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Так, на 1 января 2019 года уровень собираемости составил 97,8%.

В то же время уровень ответственности предприятий жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований существенно ниже, чем у югорчан. На начало апреля 2019 года из 22 муниципалитетов в четырёх зафиксирована просроченная задолженность таких предприятий за потреблённые топливно-энергетические ресурсы.

Глава региона потребовала от глав Нягани, Пыть-Яха, Югорска и Советского района принять меры и погасить имеющуюся задолженность до 31 мая 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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