2019-04-12T15:07:36+03:00
Общество

Чемпионат по подлёдному лову состоится в Когалыме

Любителей рыбалки ждут в воскресное утро
Алена Кульмухаметова
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Чемпионат по подлёдному лову состоится в Когалыме. Фото с сайта администрации города КогалымЧемпионат по подлёдному лову состоится в Когалыме. Фото с сайта администрации города Когалым
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В ближайшее воскресенье, 14 апреля, в Когалыме состоится ежегодный чемпионат города по подледному лову рыбы на мормышку и блесну.

Как сообщили в городской администрации, местом проведения соревнований станет озеро Королевское на Восточно-придорожном месторождении. К участию приглашаются все желающие.

Зарегистрироваться участникам предлагают 14 апреля с 7:00 до 8:00 на стоянке за ледовым дворцом «Айсберг».

Жюри будут выбирать победителей по нескольким номинациям. Например, «Самый большой улов» или «Самая маленькая рыбка», а также по возрастным категориям. заряд хорошего настроения обеспечен всем любителям рыбной ловли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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