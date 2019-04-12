Чемпионат по подлёдному лову состоится в Когалыме
В ближайшее воскресенье, 14 апреля, в Когалыме состоится ежегодный чемпионат города по подледному лову рыбы на мормышку и блесну.
Как сообщили в городской администрации, местом проведения соревнований станет озеро Королевское на Восточно-придорожном месторождении. К участию приглашаются все желающие.
Зарегистрироваться участникам предлагают 14 апреля с 7:00 до 8:00 на стоянке за ледовым дворцом «Айсберг».
Жюри будут выбирать победителей по нескольким номинациям. Например, «Самый большой улов» или «Самая маленькая рыбка», а также по возрастным категориям. заряд хорошего настроения обеспечен всем любителям рыбной ловли.
ИСТОЧНИК KP.RU